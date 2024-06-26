TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ekipler bölgede! Yaralılar var

Özgür EREN/İSTANBUL, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Haziran 26, 2024 07:41
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TEM Otoyolu Bahçeşehir mevkisinde çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
TEM Otoyolu'na Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.