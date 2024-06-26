TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza: Ekipler bölgede! Yaralılar var

Haberin Devamı

TEM Otoyolu'na Ankara istikametine çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşanırken, kazada yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.