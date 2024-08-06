TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza: 1'i ağır 3 yaralı

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Kaza, saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Levent mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki otomobil ve bir kamyonet kazaya karıştı.

YARALILARDAN 1'İNİN DURUMU AĞIR

Kaza sonrası olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine geldi. Kazada yaralanan bir kişi itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazada biri ağır durumda olmak üzere üç kişi yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri yaşanma ihtimali olan 2. bir kazaya karşı yol üzerinde şerit çekerek önlem aldı. Kazada hasar gören iki otomobil ve bir kamyonet çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Kaza sonrası TEM Otoyolu’nda araç kuyruğu ve trafik yaşandı. Yol temizleme işlemlerinin tamamlanması sonrası polis ekipleri şeritleri kaldırarak yol üzerinde trafik akışına tekrar izin verdi.

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Kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.