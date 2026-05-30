TEM Otoyolu'nda yol kesip dehşet saçmıştı! Ceza yağdı

Olay, bugün saat 08.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Köroğlu Rampaları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’dan memleketleri Kocaeli’ye dönmek üzere yola çıkan Ahmet Ozan D. (32) idaresindeki 41 BCG 916 plakalı otomobilin önüne, 34 UC 4257 plakalı cipin sürücüsü Özkan B. (41) tarafından aniden direksiyon kırıldı. Seyir halindeyken kazaya davetiye çıkaran cip sürücüsü, aracı otoyolun ortasında durmaya zorladı.



KAPIYI AÇIP SÜRÜCÜNÜN BOĞAZINA SARILDI



Aracından inerek ailenin yanına gelen öfkeli şahıs, otomobil sürücüsü Ahmet Ozan D.'ye bağırarak tartışmaya başladı. Aile yoluna devam etmek istese de öfkesi dinmeyen Özkan B., hareket etmek üzere olan otomobilin kapısını zorla açarak direksiyon başındaki sürücünün boğazını sıktı. Neye uğradığını şaşıran sürücü kendini korumaya çalışırken, araçta yolcu konumunda bulunan eşi Ülkü Hilal D. (28) kavgayı ayırmak için araya girdi. Arbede esnasında eşini saldırganın elinden kurtarmaya çabalayan kadın, aldığı darbelerle elinden yaralandı. Olay anında çevredeki diğer vatandaşlar araya girerek öfkeli sürücüyü güçlükle sakinleştirdi.

O ANLAR KAMERADA, GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRDI



Otoyolun ortasında yaşanan o dehşet anları, otomobilde bulunan kadın tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Meydana gelen olayın ardından saldırıya uğrayan aile ikamet ettikleri Kocaeli'ye dönerek ilk etapta resmi bir müracaatta bulunmadı. Ancak o anlara ait görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması ve büyük tepki toplaması üzerine emniyet güçleri harekete geçti.

180 BİN TL CEZA VE EHLİYETİNE EL KONULDU



Görüntüleri ihbar kabul eden ekipler, 34 UC 4257 plakalı aracın sürücüsü Özkan B.'yi kısa sürede tespit etti. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şahsa 180 bin TL idari para cezası kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geçici olarak iptal edildi. Ayrıca olayla ilgili Bolu Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatlar doğrultusunda, saldırgan sürücü hakkında "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi", "Tehdit" ve "Kasten Yaralama" suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.