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TEM Otoyolu'nda trafik kazası: 2 yaralı

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#İstanbul#Pendik#TEM Otoyolu
TEM Otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 06, 2023 04:26

İstanbul Pendik'te yağışlı havanın etkisiyle otomobil kontrolden çıkarak önündeki otobüse çarptı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza saat 02.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Kurtköy mevki, Ankara istikametinde meydana geldi.

İddiaya göre Ankara istikametinde seyreden 34 DAL 56 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile önündeki 26 PT 015 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

TEM Otoyolunda trafik kazası: 2 yaralı

Kaza sonucu araç sürücüsü ve otobüsteki bir kişi yaralanırken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kapalı olan TEM Otoyolu Ankara istikameti kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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#İstanbul#Pendik#TEM Otoyolu

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