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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 27.02.2020 - 15:50,Son Güncelleme:/

TEM Otoyolu'nda TIR'da yangın

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TEM Otoyolu'nda TIR'da yangın
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Bolu'da, TEM Otoyolu'nda balataları tutuşan TIR'ın dorsesinde yüklü otomobillerden 2'si zarar gördü.

İstanbul yönüne giden Gökhan Maden yönetimindeki 34 JE 6793 plakalı otomobil yüklü TIR, öğle saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkiinde yokuş aşağı inerken, balataları tutuştu. Durumu fark eden Maden, TIR'ı yol kenarına çekip itfaiyeye haber verdi.

TEM Otoyolunda TIRda yangın


Gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. TIR'ın dorsesinde yüklü bulunan otomobillerden 2'si yangında zarar gördü. Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım 2 şeritten sağlandı. TIR'ın yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

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