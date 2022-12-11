TEM Otoyolu'nda tehlikeli hareketler! Yolun ortasÄ±na oturdu

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TEM Otoyolu Sultangazi ayrÄ±mÄ± Ankara istikametinde bir Ã§ocuk, yolun karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. HÄ±zla akan trafikte yolun ortasÄ±nda bir sÃ¼re bekleyen Ã§ocuk, yanÄ±ndan korna Ã§alarak geÃ§en araÃ§lara aldÄ±rÄ±ÅŸ etmedi.

Durumu gÃ¶ren kiÅŸi, Ã§ocuÄŸa baÄŸÄ±rarak uyarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Ancak Ã§ocuk, uyarÄ±lara aldÄ±rmadan hem kendi canÄ±nÄ± hem de araÃ§ sÃ¼rÃ¼cÃ¼lerinin canÄ±nÄ± hiÃ§e sayarak, kendisini zor da olsa bariyerlerin arasÄ±na attÄ±. Ã‡ocuÄŸun TEM Otoyolu 'ndaki tehlikeli hareketlerini trafiktekiler, cep telefonu kamerasÄ±yla gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ledi.

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SANCAKTEPE'de de 8 AralÄ±k PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ akÅŸam saatlerinde yaÅŸanan olayda; yolda oturan bir kÄ±z Ã§ocuÄŸunun tehlikeli halleri cep telefonun kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.

GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kÄ±z Ã§ocuÄŸunun yolda oturarak trafiÄŸi tehlikeye attÄ±ÄŸÄ±, yoldan geÃ§en araÃ§larÄ±n ise durmayarak yollarÄ±na devam ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. KÄ±z Ã§ocuÄŸunun bir sÃ¼re sonra kalkarak yoldan Ã§Ä±kÄ±p yÃ¼rÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼ kameraya yansÄ±yor.

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