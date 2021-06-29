TEM Otoyolu’nda servis midibüsü devrildi: 4 yaralı

Kaza Eyüpsultan, Tem Otoyolu Edirne istikametinde gece saat 00.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde bir kargo şirketi çalışanı 22 kişinin bulunduğu ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CBB 090 midibüs, Akşemsettin Viyadüğü üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.



Bu sırada midibüste bulunan bazı yolcular kendi imkanlarınla araçtan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 4 kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten verdi. Kaza nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, devrilen midibüsü kaldırmak için olay yerine vinç çağrıldı. Vinç, devrilen midibüsü bulundu yerden kaldırarak kenara çekti. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.ÿ

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