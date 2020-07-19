Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL (DHA)
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TEM Otoyolu'nda şaşırtan yolculuk!
İstanbul Beykoz'da bir çocuk, TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın arka cam arasında uyuyarak yolculuk yaptı.
Beykoz Kavacık'ta kaydedilen görüntülerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde seyir halinde olan hafif ticari aracın arka cam arasında bir çocuk uyuyarak yolculuk yaptı. Araç sürücüsü, çocuğun düşme riskine aldırmadan yoluna devam etti. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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