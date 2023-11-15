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TEM Otoyolu'nda panik anları: Otomobil böyle yandı

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#İstanbul#TEM Otoyolu#Yangın
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 11:11

İstanbul'da TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde alev alev yanan otomobil kameralara yansıdı. Yangın nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

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Olay saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Seyrantepe mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Alevleri gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek itfaiyeye haber verdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yanan otomobili söndürürken polis, yolda herhangi bir kaza yaşanmaması için önlem aldı. Olay nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Hurdaya dönen otomobilin alev alev yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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#İstanbul#TEM Otoyolu#Yangın

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