TEM otoyolunda otomobil önce otobüse sonra bariyerlere çarptı: 2 yaralı

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Kaza saat 02.30 sıralarında TEM otoyolu Gölyaka Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara’dan İstanbul istikametine seyreden Melay Y.’nin kullandığı 34 FOZ 121 plakalı Fiat marka otomobil, Gölyaka gişeleri mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyreden Hüseyin K. idaresindeki 67 DL 033 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Yolda savrulan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Melay Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Merve D. yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine gelen acil sağlık ekipleri yaparken yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.