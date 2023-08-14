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TEM Otoyolu'nda otomobil alev alev yandı! O anlar kamerada

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#Bağcılar#TEM#Yangın
TEM Otoyolunda otomobil alev alev yandı O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2023 09:29

Bağcılar, TEM Otoyolu'nda otomobilde yangın çıktı. Otomobilin alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Bağcılar, TEM Otoyolu'nda Cumartesi gecesi, bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek aracı terk etti. Alevler kısa sürede otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle otomobilde çıkan yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle 4 şeritli yolun 2 şeridi bir süre trafiğe kapalı kaldı. Oluşan trafik yoğunluğu, otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından normale döndü. Otomobilin alev alev yandığı anlar ve itfaiye ekiplerinin çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

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#Bağcılar#TEM#Yangın

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