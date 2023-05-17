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TEM Otoyolu'nda ortalık savaş alanına döndü: 11 yaralı

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#Kaza#TEM#Bolu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 17, 2023 19:33

TEM Otoyolu Bolu geçişinde seyir halindeki otomobil kontrolden çıkarak, önce bariyerlere ardından da başka bir otomobile çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada 11 kişi yaralandı.

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Kaza, TEM Otoyolu Bolu geçişi Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden Süleyman Ş. idaresindeki 41 ACG 48 plakalı otomobil, bölgede etkili olan yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil önce bariyerlere ardından da aynı istikamette seyreden Jauma A.A. yönetimindeki 38 AIC 211 plakalı otomobile çarptı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 

Çarpmanın şiddetiyle araçlar savrulurken, her iki otomobilde de bulunan 11 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#TEM#Bolu

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