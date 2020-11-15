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Mustafa BAKIRHAN - DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 02:04 | Son Güncelleme:

TEM Otoyolu’nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı

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TEM Otoyolu’nda minibüs takla attı: 2 ağır yaralı
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Başakşehir TEM Otoyolu’nda panelvan minibüsün sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atması sonucu meydana gelen kazada yola savrulan 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Başakşehir TEM Otoyolu Altınşehir geçişinde 00.30 sıralarında yaşandı.34 BM 627 plakalı panelvan minibüs sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 2 kişi takla atmanın etkisiyle yola fırladı. Kazayı görevlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen panelvan minibüs çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

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