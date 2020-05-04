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DHA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 19:23,Son Güncelleme:

TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi yaralı

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TEM Otoyolu'nda korkunç kaza! 3 kişi yaralı
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TEM Otoyolu Akşemsettin Viyadüğü'nde bariyerler çarpan hafriyat kamyonunun kupası ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza saat 16.00 sıralarında Gaziosmanpaşa TEM Akşemsettin Viyadüğü üzerinde Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, Erol Cihan'ın kullandığı 34 SFS 98 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu seyir halindeyken önündeki trafiğin yavaşlaması nedeniyle fren yapınca önce Erdal Demir'in kullandığı 34 NC 6587 plakalı hafif ticari araca çarptı, ardından da viyadüğün korkuluklarına vurarak durabildi. Kazada 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

TEM Otoyolunda korkunç kaza 3 kişi yaralı
KAZA YAPAN ŞOFÖR OLAYI ANLATTI

Kaza nedeniyle TEM Ankara istikametinde trafik tamamen dururken kaza yapan hafriyat kamyonu yoldan çekildikten sonra trafik iki şeritten kontrollü olarak sağlandı. Trafik tamamen durunca araçlarından inen diğer sürücüler hafriyat kamyonunun çekilmesini izledi. Karşı şeritten Edirne istikametine giden sürücüler yavaşlayıp kazayı seyredince karşı şeritte de trafik yoğunluğu oluştu. Hafriyat kamyonunun sürücüsü Erol Cihan kazayı, “Orta şeritte ilerliyordum bu amca ile birlikte yolda biraz yoğunluk vardı, herkes dörtlüleri yakmaya başlayınca amca da frene bastı. Biz de frene basınca makasladı araba, bu tarafa doğru kaydı" şeklinde anlattı.

TEM Otoyolunda korkunç kaza 3 kişi yaralı

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