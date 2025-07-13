TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç bariyerlere vuran otomobile çarptı: 4 yaralı

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Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Şerif Ş.'nin kullandığı 07 K 0750 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere vurdu.

Arkadan gelen Yasin T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı. Kazada biri otomobilde, diğerleri ise hafif ticari araçta olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Şerif Ş. ve Yasin T. ile araçlardaki Emine Y. ve Talha S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Trafik polisleri ekipleri tarafından bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.