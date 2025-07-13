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TEM Otoyolu'nda hafif ticari araç bariyerlere vuran otomobile çarptı: 4 yaralı

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#Kaza#TEM Otoyolu#Sultanbeyli
TEM Otoyolunda hafif ticari araç bariyerlere vuran otomobile çarptı: 4 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2025 20:32

İstanbul'da TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil bariyerlere vurdu. Bu sırada hafif ticari aracın da otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Sultanbeyli ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde seyir halinde olan Şerif Ş.'nin kullandığı 07 K 0750 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere vurdu.

Arkadan gelen Yasin T. yönetimindeki 34 PH 8302 plakalı hafif ticari araç da otomobile çarptı. Kazada biri otomobilde, diğerleri ise hafif ticari araçta olmak üzere 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücüler Şerif Ş. ve Yasin T. ile araçlardaki Emine Y. ve Talha S., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Trafik polisleri ekipleri tarafından bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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#Kaza#TEM Otoyolu#Sultanbeyli

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