TEM otoyolunda genç sürücüye dehşeti yaşattılar! 3 saldırgan suç makinesi çıktı

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Olay, 14 Şubat Cuma saat 21.15 sıralarında Ümraniye TEM Otoyolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobiliyle ilerleyen Abdullah Enfal Ş.’nin önü, trafikte yol verme tartışması yaşadığı 06 DHE 027 plakalı araç sürücüsü tarafından kesildi. Araçtan inen 3 kişi Abdullah Enfal Ş.'nin kullandığı araca saldırmaya başladı. Küfür eden saldırganlar aracın aynasını kırdıktan sonra kapısını tekmeledi. Yaşanalar cep telefonu kamerasına yansıdı.

AYNAYI KIRIP KAPIYI TEKMELEDİLER

Olayın ardından saldırıya uğrayan Abdullah Enfal Ş.’nin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı aracın Arzu Y.’nin üzerine kayıtlı olduğu, aracı kullanan kişinin ise oğlu Halil Can G. (26) olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda diğer şüphelilerin Cihan G. (20) ve Mustafa E. (22) olduğu belirlendi.

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ŞÜPHELİLERİN 23 SUÇ KAYDI ODUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yaşadıkları adreslerde gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürüldü. Burada ifadeleri alınan 3 şüpheli 'Trafiği tehlikeye düşürmek', 'Tehdit ve hakaret' ile 'Mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Diğer yandan şüphelilerin poliste daha önceden 23 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca trafik ekipleri tarafından sürücü Halil Can G.’ye Karayolları Trafik Kanununun 73A maddesi gereğince 993 lira idari para cezası uygulandı.

MAGANDALARDAN 2’Sİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 3 magandadan Mustafa E. ve Cihan G. çıkarıldığı mahkemece 'Mala zarar verme' ve 'Tehdit ve hakaret' suçlarından tutuklandı. Halil Can G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.