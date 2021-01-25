TEM Otoyolu'nda feci kaza! Sürücü sıkıştı, trafik kilitlendi
TEM otoyolu Avcılar Gişeleri Haramidere istikametinde bir TIR ile midibüsün karıştığı kaza meydana geldi. Önce midibüse ardından gişelere çarpan TIR'ın sürücüsü sürücü koltuğunda sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin sıkışan sürücüyü kurtarma çalışmaları sürerken bölgede yoğun trafik oluştu.
Kaza, sabah 08.10 sıralarında TEM Otoyolu Avcılar Gişeler mevkii Haramidere istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 HH 9290 plakalı TIR gişeler mevkiinde gelindiğinde yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde duramayarak bir 34 LDZ 115 plakalı Midibüse vurduktan sonra beton bloklara çarptı. Çarpmanın etkisi ile TIR sürücüsü kabinde sıkıştı.
Sürücüye ilk müdahalenin ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri çağrıldı. Kaza sonrası trafik durmak noktasına geldi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla araç içinde sıkışan sürücü ayağında kırık olma şüphesiyle çevrede bulunan bir hastaneye kaldırıldı.
Kaza sonrası araçlar vinç yardımıyla yol kenarına çekilirken durma noktasına gelen trafik drone ile havadan da görüntülendi.
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