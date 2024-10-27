TEM Otoyolu'nda feci kaza: Motosiklet yola savruldu! 2 can kaybı

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Kaza, saat 03.00 sıralarında TEM Otoyolu Hasdal mevkii Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde meydana geldi. Otoyolda seyir halindeki 34 KKL 483 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yola savruldu. Motosikletten düşen 2 kişi ağır şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcunun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmalar sonrası kimliği tespit edilemeyen 2 kişinin cansız bedeni ambulansa alınarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza yapan motosiklet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Çalışmalar sırasında duran trafik, cenazelerin kaldırılması ve yol temizleme çalışmasından sonra normal seyrine döndü. Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.