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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

#Kaza#TEM#Otoban
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobilin sürücüsü Emre Ayat, olay yerinde hayatını kaybetti.

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Kaza, saat 00.30 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa yol ayrımında meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde bulunan Emre Ayat yönetimindeki 07 ANB 715 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da kazayı itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Emre Ayat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden sürücüyü, sıkıştığı yerden çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla Emre Ayat'ın cansız bedeni otomobilden çıkarılarak cenaze aracına taşınarak Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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#Kaza#TEM#Otoban

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