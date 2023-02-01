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TEM Otoyolu'nda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

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#Trafik Kazası#TEM Otoyolu#Kaza
TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 01, 2023 06:37

Esenler, TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazadan sonra olay yerine gelen trafik polisleri dubalarla önlem alırken, aynı yönde gelen başka bir otomobil, ilk kazayı yapan sürücü Ferdi Ağdaş ile trafik polisine çarptı. Kazada trafik polisi yaralanırken, Ferdi Ağdaş hayatını kaybetti. Kaza mahalline giren otomobil sürücüsünün kaçtığı iddia edildi.

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Kaza, TEM Otoyolu Edirne istikametinde saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferdi Ağdaş'ın kullandığı 34 KRN 29 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kaza yaptı. Sürücü Ağdaş, durumu polis ekiplerine haber verdi. 

TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

BAŞKA BİR OTOMOBİL TRAFİK POLİSİ İLE SÜRÜCÜYE ÇAPTI

TEM Otoyolu'nda görevli trafik polisleri de olay yerine gelerek, yolda dubalarla güvenlik önlemi aldı. Bu sırada, henüz sürücüsü belirlenemeyen 33 ALD 682 plakalı otomobil, kaza sonrası çekici bekleyen trafik polisi ile ilk kazayı yapan sürücü Ferdi Ağdaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle trafik polisi ve sürücü Ağdaş yaralandı. İhbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı polis ile sürücü Ağdaş'a ilk müdahaleyi yaparak çevre hastanelere kaldırdı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ferdi Ağdaş(42), doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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TEM Otoyolunda feci kaza: 1 kişi hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Polis ekipleri ikinci kazayı yapan otomobildeki bir kadını gözaltına alırken, kaçtığı iddia edilen otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kazaya karışan araçlar olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri Kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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#Trafik Kazası#TEM Otoyolu#Kaza

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