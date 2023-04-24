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TEM Otoyolu'nda bayram trafiği yoğunluğu

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#Kocaeli#TEM Yolu#Tatili Dönüşü Trafiği
TEM Otoyolunda bayram trafiği yoğunluğu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 24, 2023 02:57

Kocaeli'de TEM yolu ve D-100 karayolu geçişlerinde Ramazan Bayramı tatili dönüşü trafiği başladı. TEM yolunda yolun 2 şeride düştüğü tüneller bölgesinde, D-100'de ise İzmit şehir merkezi geçişinde yoğunluk oluştu.

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Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirenlerin İstanbul'a dönüşte oluşturduğu yoğunluklar başladı.

TEM yolu İzmit geçişinde Gültepe ve Korutepe tünellerinin de yer aldığı Bekirdere Viyadüğü ile Daniş Koper Viyadüğü arasındaki kısımda, yolun 2 şeride düşmesi sebebiyle yoğunluk oluştu.

TEM Otoyolunda bayram trafiği yoğunluğu

Sürücüler, yoğunluk yaşanan yaklaşık 5 kilometrelik mesafeyi 15 dakikada geçebildi. D-100 karayolunda ise İzmit şehir merkezi geçişinde yoğunluk yaşanıyor.

Trafik yoğunluğunun sabahın erken saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. 

TEM Otoyolunda bayram trafiği yoğunluğu

 

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#Kocaeli#TEM Yolu#Tatili Dönüşü Trafiği

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