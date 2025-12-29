×
TEM Otoyolu'nda araç alev aldı, sürücü son anda kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2025 12:09

TEM Otoyolu Bağcılar İSTOÇ mevkiinde sabah saatlerinde seyir halindeki bir panelvan araç henüz belirlenemeyen bir nedenle alev alırken sürücü, yanan araçtan son anda kurtuldu.

Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu'nun Bağcılar İstoç geçişinde meydana geldi. Murat Ergün yönetimindeki 34 DY 7253 plakalı panelvan araç, seyir halindeyken ön kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü Ergün, aracı hemen emniyet şeridinde güvenli bir şekilde durdurdu. Sürücünün aracı terk etmesinin ardından, panelvan alevler içinde kaldı. Çevredeki diğer araç sürücüleri, yangın tüpleriyle ilk müdahaleyi yapmaya çalışırken, aracın ön kısmı kısa sürede tamamen yandı.

YANAN ARACA MÜDAHALE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yanan araca kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve tamamen söndürdü.

"ÖN KAPUTTA DUMANLAR GÖRDÜM"

Sürücü Murat Ergün aracında dumanları gördüğü an aracını yol kenarında durdurduğunu belirterek "Aracımda seyir halindeyken bir anda ön kaputta dumanlar gördüm. Kaputu açtığımda kıvılcım oldu ve araç bir anda yandı. Ben yaralanmadım, iyiyim. Ama aracımda büyük hasar oluştu" dedi.

#TEM Otoyolu Kazası#Araç Yangını#İtfaiye Müdahalesi

