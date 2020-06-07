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DHA
Haber Giriş: 07.06.2020 - 18:48,Son Güncelleme:

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu

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TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu
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Hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler, dönüş yolunda TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde yoğunluk oluşturdu.

 

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanması planlanan sokağa çıkma kısıtlamasının iptal edilmesinin ardından, hafta sonu tatilini İstanbul dışında geçirenler evlerine dönmeye başladı. İstanbul’a dönmek isteyenler, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Bekirdere ve Gültepe mevkilerinde uzun araç kuyrukları oluşmasına neden oldu. Zaman zaman bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Polis ekipleri, yollarda oluşabilecek olası kazalara karşı önlem aldı.

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tatilci yoğunluğu

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