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TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda ölü bulundu! Yakınları sinir krizi geçirdi

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#Gaziosmanpaşa #TEM Otoyolu#Ceset
TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda ölü bulundu Yakınları sinir krizi geçirdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2024 11:28

İstanbul'da Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu kenarındaki ağaçlık alanda Adem Yoğurt (34)'un cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olay yerine gelen Yoğurt'un yakınları sinir krizi geçirdi.

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Otoyolun kenarında bulunan ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada yerde hareketsiz yatan kişinin 34 yaşındaki Adem Yoğurt olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yoğurt'un hayatını kaybettiği tespit edildi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Olay yeri inceleme ekiplerini yaptığı çalışmaların ardından Yoğurt'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adil Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Yoğurt'un hayatını kaybetiğini öğrenen yakınları olay yerine akın ederken, bazıları sinir krizi geçirdi.

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#Gaziosmanpaşa #TEM Otoyolu#Ceset

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