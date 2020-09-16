TEM otoyolu katiline ömür boyu

3 Temmuz 2019 sabah saatlerinde, TEM Edirne istikameti İSTOÇ mevkiinde kaza yapmış bir motosikleti gören Hasan Saytal, kullandığı motosikletiyle durdu. O esnada oradan otomobiliyle geçen Serdar Çekiç ise trafiği engellediği gerekçesiyle Saytal’a çıkışarak, el kol hareketi yaptı. İki sürücü yollarına devam etti ve yaklaşık 1 km sonra yan yana geldiler. İddiaya göre Çekiç, önce aracıyla çarparak Saytal’ın motosikletini devirdi. Ardından araçtan inerek Saytal’ın yanına gitti ve ona çıkıştı. Serdar Çekiç ayrılıp otomobiline bindiği sırada ise Hasan Saytal yanında bulunan tabancayı çıkarıp art arda ateş etmeye başladı. Vücuduna 5 kurşun isabet eden 2 çocuk babası Serdar Çekiç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Serdar Çekiç

‘ÇARPIP BENİ DÜŞÜRDÜ’

‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle Bakırköy 16’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamanın dünkü duruşmasına tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS’le bağlanarak son savunmasını yapan Hasan Saytal şunları söyledi: “Üzgünüm ve pişmanım. Bir yaralıya yardım etmek istemiştim. Ben takip etmedim. Önü açıktı gidebilirdi. Ama beni ezmeye çalıştı, üzerimden geçmeye çalıştı. Siz katil olmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Ben 15 aydır buradayım. Beni bir cani, maganda yaptılar. Ağırlaştırılmış müebbet verin razıyım ama oradakiler gerçeği anlatsınlar. Beni asın o zaman, ne yapayım. Pişmanım.” Sanık avukatı, müvekkiline haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını talep etti.

Mahkeme ise sanık Hasan Saytal'a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulamadı. Serdar Çekiç’in ablası Aslı Akyar duruşma çıkışı, “Ne kadar verilirse verilsin Serdar’ım yok şu an” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Hürriyet olay sırasında Çekiç'in aracında bulunan ablası Aslı Akyar ile konuşmuş ve haberi bu şekilde sayfaya yansıtmıştı.