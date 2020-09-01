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Haber Giriş: 01.09.2020 - 01:11 | Son Güncelleme:

TEM Otoyolu civarındaki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

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TEM Otoyolu civarındaki yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
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Ümraniye, TEM Otoyolu Elmalı mevkinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangına Ümraniye itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevre ilçelerdeki tüm ekipler müdahale etti.

POLİS EKİPLERİ ÇEVREDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Ümraniye TEM Otoyolu Elmalı mevkinde meydana gelen orman yangınının kısa sürede fark edilmesi üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Demir çitlerin kırılması sonucu alevlerin yükseldiği noktaya ulaşan itfaiye ekipleri dört koldan yangına müdahale etti. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri TEM Otoyolunda trafiğin aksamaması için de büyük mücadale verdi. Emniyet şeridinin tamamını kaplayan itfaiye ekipleri kısa bir sürede yangını kontrol altına alarak soğutma çalışmasının ardından bölgeden ayrıldı. Polis ekipleri çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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