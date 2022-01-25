TEM otoyolu açıldı mı? İstanbul TEM otoyolunda son durum

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TEM otoyolunun açılıp açılmadığı merak edilen konulardan biri oldu. İstanbul'da kar yağışı ve tipinin etkisi olması nedeniyle ulaşım olumsuz etkilendi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının etkisinin bugün de devam edeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdılar. Yapılan açıklamada gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda trafiğin kontrollü olarak sağlanmaya başlandığı duyuruldu. İşte detaylar

TEM OTOYOLU AÇILDI MI?

İstanbul'da etkili olan kar yağışı ve tipi TEM otoyolunun kapanmasına neden oldu. Gece boyu süren çalışmalar sonucunda otoyolda Trafik kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Günün ilk saatleriyle araçlar Edirne yönüne tek şeritten yönlendirildi. Otoyol kenarında trafik yoğunluğundan dolayı terk edilen araçların durduğu da görüldü. Ekiplerin otoyoldaki çalışmaları sürüyor.