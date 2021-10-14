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TEM Otogar Bağlantı yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

#TEM#Kaza#Yaralanma

Esenler, TEM Otogar Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde giden iki farklı hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak bariyerlere çarpıp durdu. Kazada iki kişi yaralandı.

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Kaza Esenler, TEM Otogar Bağlantı Yolunda 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 AIC 818 plakalı otomobili kullanan Umut Erdoğan, otogar istikametine doğru giderken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, önce aynı yönde ilerleyen Mehmet Can Aydın'ın kullandığı 34 BS 6781 plakalı hafif ticari araca ardından da Ömer Öztürk'ün kullandığı 34 GC 9808 plakalı hafif ticari araca çarparak savruldu. Sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulan otomobil bariyerlere çarparak durdu. Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

TEM Otogar Bağlantı yolunda zincirleme kaza: 2 yaralı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazaya neden olan otomobilde yolcu olarak bulunan yaralı Nihat Demir İşleyen ile hafif ticari araçta yaralanan Mehmet Can Aydın'a ilk müdahaleleri yaparak hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeride düşürerek önlem alırken, uzun araç kuyrukların oluştuğu görüldü. Kazaya karışan araçlar çekiciler yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis ekipleri tek şeride düşürdüğü yolu tamamen açtı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#TEM#Kaza#Yaralanma

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