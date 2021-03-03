Telliturnalardan iyi haber

Telliturnaların ilk kez bu kadar kalabalık göründüğünü belirten Prof. Dr. Atilla Durmuş, “COVID-19 salgını dolayısıyla getirilen kısıtlamalar çerçevesinde doğal alanlarda piknik, gezi gibi aktiviteler yasaklandı. Bu durum doğada yaşayan canlıların daha rahat ve stressiz bir şekilde yaşam aktivitelerini gerçekleştirmelerine fayda sağlamıştır. Görüntüde Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde yer alan Altıntepe çayırlık alanına yaklaşık 12 telliturnanın beslenmek ve üremek için geldikleri görülmektedir. Tespit edilen bu popülasyon sayısı uzun bir süredir bir bölgede elde edilen en yüksek sayı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayının önümüzdeki dönemde bu bölgede ve diğer bölgelerde artmasını tahmin etmekteyiz” dedi.