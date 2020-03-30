Telkin Ne Demek? Telkin Nedir? Telkin Tdk Kelime Anlamı

Telkin Arapça kökenli Türkçeye yerleşmiş en sık kullanılan sözcükler arasındadır. Günümüz yeni nesil içerisinde ise daha az biliniyor. Bu yüzden İnternette çok sık aranan kelimelerden biridir.

Telkin Ne Demek?

Telkin bir duyguyu veya bir düşünceyi aşılama durumudur. Bu aşılama hem iyi hem de kötü anlamda kişiye aktarılmış olan duygu ve düşünceleri gösterir. Buna bir örnek vermek gerekirse;

‘’ Bu telkin günlerce, haftalarca devam etti.’’ A.H. Müftüoğlu

Bu şekilde cümle içerisinde rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Telkin Nedir?

Telkin kelimesi iki anlam üzerinden gündelik yaşamda sıkça kullanılan sözcüklerden biridir.

- Bir duyguyu ya da bir düşünceyi aşılama,

- Bilinçdışı bir sürecin ışığı altında, fizyolojik ya da ruhsal alanla ilgili bir düşüncenin gerçekleştirilme durumu,

Aynı şekilde ikinci anlamı üzerinden bir örnekle açıklamak gerekirse;

‘’ İçinden gelen gizli bir telkin altında hareket ediyordu.’’ P. Safa

Telkin TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında tercih kelimesi bir duyguyu veya bir düşünceyi aşılama durumu olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda fiziksel ya da ruhsal bir düşüncenin gerçekleşme etkisi olarak da kullanılabilmektedir. Amaca uygun olarak cümle içerisinde yazılı veya sözlü şekilde değerlendirebilirsiniz.