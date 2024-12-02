Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz'dan 'Dijital Telif Yasası' açıklaması: Dijital yayın pay almalı

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"II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu" Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşti. Telif Hakları Genel Müdürü Erkin Yılmaz'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Etkin işleyen bir fikri mülkiyet hakkının kurulması zorunludur. Sinema ve dizi endüstrimizde 750 milyon kişi bizim içeriklerimizi izliyor. Türkiye, dizi üretiminde dünyada 3.sırada yer almakta. Kitap basımında Türkiye yine ilk 10'da yer almakta. Haber ekonomisi her geçen gün büyüyor. Major değişimler var. Bundan etkilenenlerin en başında haber geliyor. Toplumun yüzde 83'ü haberlere dijital platformlarından ulaşıyor. Basın kuruluşlarının bundan pay almasını gözardı edemeyiz. Bizim temel motivasyonumuz, basın yayıncılarımızın dijital platformlardan pay alması yönünde. Bunu bir kez daha söylüyorum.

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"MODERN BİR DİJİTAL TELİF YASASI'NIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ELZEMDİR"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Hakikatin, gerçek haberin korunması kadar, haberciliğin geleceği açısından da bu kanunun bir an önce güncellenmesi, daha doğru bir deyişle modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir, olmazsa olmazdır. Ülkemizde halihazırda dijitalleşen medya sektöründe faaliyet gösteren yayıncıların bu faaliyetleri karşılığında gelir elde etmesine imkan tanıyacak, Avrupa Birliği (AB) müktesebatına da uyumlu şekilde telif haklarını düzenleyecek bir yasa yapılması gündemde" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, bilişim başta olmak üzere, teknolojinin hızla geliştiğini ve toplumsal yaşamın birçok alanını etkilediğini belirtti. Habercilik yöntemlerine de bu gelişimlerin etki ettiğini vurgulayan Alpaslan, "Özellikle dijital mecralardan haber akışının ortaya çıkmış olması, daha doğrusu internet haberciliği, klasik medya düzeninde çok önemli değişimlere yol açtı. Haberi üretenler bu anlamda bir nevi haklarından yoksun konuma düştüler. Dolayısıyla bu sempozyumda konuşulacaklar, hukuki, sosyal, ekonomik alanda ne tür düzenlemeler yapılması gerektiği üzerine önemli bir zemin olacak; bundan sonraki tartışmalarla ve çalışmalarla da şekillenecek. Bakanlık olarak biz de üzerimize düşeni yapacağız." dedi.

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Gözden Kaçmasın Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan: Toplumsal yaşamın birçok alanını etkiliyor Haberi görüntüle

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ise yapay zekayı üniversitenin öncelikli araştırma sahası olarak belirlediklerini ve Türkiye’nin ilk Veri Bilimi ve Yapay Zeka Enstitüsünü açtıklarını kaydetti. Yapay zekanın medya sektörüne etkilerini tartışmak üzere bir araya geldiklerini belirten İnci, "Haber üretiminden içerik yönetimine kadar geniş bir alanda yapay zekanın oluşturacağı etkiler, bizleri hem fırsatlar hem de sorumluluklar noktasında derinlemesine değerlendirme yapmaya davet ediyor." dedi.