Televurguna baskın! 4 kişi tutuklandı

İşte dolandırıcılığın detayları:

1- DUYARLI VATANDAŞ 193 BİNİ YAKALATTI

İstanbul Maltepe’de yaşayan Neslihan K.’yi (70) 23 Şubat’ta arayan bir erkek, polis olduğunu söyledi. Neslihan K.’ye, “FETÖ terör örgütü banka hesaplarınızı ele geçirmeye çalışıyor. Hemen paraları çekip bize teslim edin. Biz, örgüte operasyon düzenleyeceğiz. Operasyon bitene kadar paranız Merkez Bankası’nda tutulacak. Operasyon bitince para size iade edilecek” dedi. Paniğe kapılan Neslihan K., polis zannettiği kişinin talimatlarına uydu. Banka hesaplarındaki paraları çekti. Telefondaki kişinin gönderdiği kurye parayı alıp kayıplara karıştı.



KULAK MİSAFİRİ OLDU

Olayın yaşandığı gün, Ümraniye’deki Finans Merkezi inşaatının yanından geçen bir vatandaş, inşaat işçisi 3 kişinin aralarında bir kişiyi dolandırmaları üzerine sohbet ettiklerini duydu. Konuşmalara kulak misafiri olan vatandaş, polisi arayarak duyduklarını iletti. Polis ekipleri, hemen inşaata giderek konteynerde kalan Osman T., (26) Savaş D. (23) ve Davut S.’yi (22) gözaltına aldı. 3 kişi yapılan sorgularında suçlarını itiraf etti. Ele geçen 193 bin 100 TL de Neslihan K.’ye teslim edildi. Osman T. tutuklandı, Savaş D. ve Davut S. adli kontrolle serbest.kaldı.

2- ÖNCE 100 BİN DOLAR SONRA 1 MİLYON TL

Sarıyer’de yaşayan emekli Zeynep T.’yi üç ay önce arayan bir kişi polis olduğunu, hesaplarının FETÖ terör örgütü tarafından ele geçirilmeye çalışıldığını, parasının güvende olması için bankadaki parasını kendilerine vermesini söyledi. Paniğe kapılan Zeynep T. İzmir Çeşme’ye gitmesi gerektiğini, Çeşme’ye gidince parayı verebileceğini belirtti. Bunun üzerine telefondaki kişi kuryeyi İzmir’e yönlendirdi. Zeynep T., Çeşme’ye gidince bankadan çektiği 100 bin doları, kuryeyle buluşarak teslim etti.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Zeynep T., İstanbul’a döndükten sonra aynı kişi tekrar aradı. Bu kez 1 milyon TL hazırlayarak, döviz haline getirip kendilerine vermesini söyledi. Dolandırıldığını anlayan Zeynep T., polisten yardım istedi. Polis, dolandırıcıların içerisinde para olduğunu düşünecekleri bir poşeti evin önüne bırakmalasını istedi. Geçen salı günü, dolandırıcı gelerek poşeti aldığı sırada operasyon düzenlendi ve adının Musa A. (19) olduğu anlaşılan dolandırıcı yakalandı. Musa A.’yı adrese yönlendiren Abdulvahap A. (22) ve Mustafa Ö. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan 3 kişi de tutuklandı.