Televizyonun sesini sonuna kadar açıp eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet

SAVCI HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ TALEP ETMİŞTİ

İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Recep İnçke Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, şikayetçiler Caziye Ece ve Hasan Ece de hazır bulundu. Duruşma savcısı, evlilik birliği içinde eşlerden birinin başka biriyle diğer eşi aldatmasının haksız tahrik oluşturacağı yerleşik birçok Yargıtay uygulamasıyla sabit olduğunu belirterek "Haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını yönündeki mütalaasını tekrar etti.



NİSA ECE’NİN AİLESİ: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN



Nisa Ece’nin ailesi, sanıktan şikayetçi olduklarını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ettiler. Şikayetçilerin avukatı Mustafa Haki Okuducu, savcının mütalaasına katılmadıklarını belirterek sanığın maktüle karşı iftirada bulunduğunu, hiçbir delili olmadığını belirterek sanığın tasarlayarak eşini öldürme suçundan cezalandırılmasını talep etti.



SANIK: SUÇSUZUM



Sanık mütalaaya karşı son savunmasında, psikolojik durumunun iyi olmadığını, eşinin kendisine ihanet ettiğini ve suçsuz olduğunu ileri sürdü. Sanık son sözünde ise "Adalete güveniyorum" dedi.



SANIĞA İNDİRİMSİZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI



Mahkeme, sanık Recep İnçke’nin eşini kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, şartları oluşmadığı gerekçesiyle sanık hakkında "haksız tahrik" hükümlerinden indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim de yapmayarak tutukluluğunun devamına karar verdi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Kağıthane’de 7 Aralık 2016’da Recep İnçke, kendisinden boşanmak isteyen eşi Nisa Ece İnçke’yi, silah sesini bastırması için televizyonun sesini sonuna kadar açarak kurşun yağmuruna tutmuştu. Ağır yaralanan kadın hayatını kaybederken, İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi Recep İnçke’nin "Tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ve "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.



YARGITAY, "TASARLAMA YOK" DEMİŞTİ



Yargıtay 1. Ceza Dairesi ise "olayda, sanığın suçu tasarlayarak işlediğine ilişkin delil bulunmadığı gözetilerek cezanın ’kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis verilmesi gerekirken ’Tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiği gerekçesiyle kararı bozmuştu.

KADEM ÜYELERİ BASIN AÇIKLAMASI YAPTI



Duruşma öncesi Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) hukuk kurulundan avukat Müjgan Siyah Çevik, öldürülen Nisa Ece İnçke’nin annesi Caziye Ece’nin de bulunduğu bir grupla birlikte basın açıklaması yaptı. "Nisa için adalet" yazılı pankart ve "Şiddete yer yok", "Kadına şiddete dur de" yazıl dövizler açan grup adına açıklama yapan avukat Çevik, ilk yargılamada sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğini hatırlatarak yerel mahkemenin kararında direnmesini, en yüksek hadden ceza verilmesini gerektiğini belirtti. Çevik, "Kadına yönelik şiddetle mücadele ederken, tahrik ve iyi hal indirimi gibi uygulamaların failleri caydırıcılıktan uzak, bilakis daha da teşvik edici bir sonuç ortaya çıkardığını üzülerek görüyoruz. Bu asla kabul edilemez. Kadına karşı şiddet insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur ve bu suçu engellemek adına herkes sağduyulu olmakla yükümlüdür" dedi.