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Televizyonda sinyal yok devri kapandı! Türksat yayınları yeni nesil uydulara taşındı

Güncelleme Tarihi:

#Uydu Teknolojisi#TÜRKSAT 3A#Yayın Aktarımı
Televizyonda sinyal yok devri kapandı Türksat yayınları yeni nesil uydulara taşındı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2026 09:23

Türksat 3A uydusundaki yayınlar yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı. Yayınlarımız yeni frekanslarından izleyicilerimizle buluşmaya devam edecek. Türksat Kanal Güncelleme Sistemi uyumlu cihazlarda kanallar otomatik güncelleniyor. Otomatik güncelleme özelliği olmayan cihazlarda şebeke taraması yapılmalı. Eski nesil uydu alıcıları ve televizyonlar için detaylar haberimizde...

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Türksat 3A uydusunun tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, uydu üzerinden iletilen televizyon ve radyo yayınları, TÜRKSAT uydu filosunda bulunan yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarıldı.

YAYIN AKTARIMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yayın aktarım işlemi, 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece gerçekleştirildi. Yayınların aktarılacağı uydular, Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda yer aldığından, izleyicilerin yeni bir uydu anteni kurmasına ya da mevcut antenlerinin yön ve ayarlarında herhangi bir değişiklik yapmasına gerek bulunmuyor. Aktarım sonrasında SD ve HD televizyon yayınları, mevcut formatlarıyla aynı uydu anteni üzerinden takip edilmeye devam edilebilecek.

Televizyonda sinyal yok devri kapandı Türksat yayınları yeni nesil uydulara taşındı

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TKGS UYUMLU CİHAZLAR OTOMATİK GÜNCELLENECEK

Yeni nesil televizyon ve uydu alıcılarında standart olarak bulunan TÜRKSAT Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) sayesinde, uyumlu cihazların kanal listeleri otomatik olarak güncellendi. Bu sisteme sahip izleyicilerin herhangi bir ayar veya manuel kanal arama işlemi yapması gerekmeyecek.

TKGS özelliğini desteklemeyen daha eski nesil dahili veya harici uydu alıcısı kullanan vatandaşların ise güncel televizyon ve radyo kanallarına ulaşabilmek için cihazları üzerinden yeniden kanal taraması yapması gerekiyor.

MANUEL KANAL TARAMA FREKANSLARI

Eski nesil cihazlarda manuel kanal taraması yapacak kullanıcıların, uydu alıcılarının ayarlar menüsüne şu frekans bilgilerini girerek "şebeke taraması" gerçekleştirmesi gerekiyor:

Frekans: 12380 MHz, Polarizasyon: Dikey (V), Sembol Oranı: 27500, FEC: 3/4

Frekans: 12423 MHz, Polarizasyon: Yatay (H), Sembol Oranı: 30000, FEC: 3/4

Gerçekleştirilecek teknik düzenlemeyle birlikte Demirören Medya yayınları da yeni frekansları üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek.

YENİ SİSTEMLE YAYINLAR HAVA KOŞULLARINDAN ETKİLENMEYECEK

Yüksek sinyal gücüne sahip yeni uydular sayesinde yayınların olumsuz hava koşullarından etkilenmesinin önüne geçilecek. Ayrıca artan kapasite verimliliğiyle birlikte daha yüksek çözünürlüklü (4K/Ultra HD) yayınların standartlaşmasına öncülük edilecek.

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İŞTE DEMİRÖREN MEDYA'NIN GÜNCEL YAYIN FREKANSLARI

Televizyonda sinyal yok devri kapandı Türksat yayınları yeni nesil uydulara taşındı


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#Uydu Teknolojisi#TÜRKSAT 3A#Yayın Aktarımı

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