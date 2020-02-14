Televizyona çıktılar diye ihraçları istendi

CHP MYK’da partililerin CNN Türk’e çıkması yasaklanmıştı. Karara uymayanların disipline sevk edileceği belirtilmişti. Kararın ardından CHP üyesi Ümit Kocasakal CNN Türk’te programlara katıldı. Bunun üzerine CHP’nin müdahalesi gecikmedi. CHP İstanbul İl Başkanlığı Disiplin Kurulu, Ümit Kocasakal ile İrem Çiçek’i kesin ihraç istemiyle disipline sevk etti. İl Disiplin Kurulu kararına itiraz olması halinde konu Yüksek Disiplin Kurulu önüne gelecek.

KOCASAKAL NE DEDİ

“Boykot kararının doğru, tutarlı, partinin ilkelerine uygun olduğunu düşünmüyorum. Partimizin bu şekilde tuzağa düşürüldüğünü, algı ve itibarının zedelendiğini düşünüyorum. Basın ve ifade özgürlüğünü savunan bir partinin boykot ve buna bağlı olarak disipline sevk kararı yasakçılık olarak nitelendirilecektir. Alınabilecek başkaca önlem ve tavırlar vardı.”