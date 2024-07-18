Televizyon tamiri için gittiği evde 4 kişiyi yaraladı... Çekiçli vahşet

Haberin Devamı

AYDIN Nazilli’de televizyon tamircisi Mehmet G. (46), önceki gün 20.30 sıralarında, kendisini arayıp tamir için çağıran Hulusi Duran’ın (65) 2 katlı evine gitti. Ancak burada bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet G. eline aldığı çekiçle ev sahibi Hulusi Duran’ın başına ve göğsüne, müdahale etmek isteyen eşi Nakşiye Duran (60), kızı Hatice G. (37) ve torunu 6 yaşındaki Beyza G.’yi de yine başlarına vurarak yaraladı.

AİLENİN ÇIĞLIKLARINI MAHALLELİ DUYDU

Gürültü ve çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, evden kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hulusi Duran’ın kafatası ile kaburgasında kırıklar oluştuğu, eşi Nakşiye Duran’ın ve torunu Beyza G.’nin kafatasında oluşan çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdikleri, Hatice G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet G. gözaltına alındı.