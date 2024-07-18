×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Televizyon tamiri için gittiği evde 4 kişiyi yaraladı... Çekiçli vahşet

Güncelleme Tarihi:

#Hulusi Duran#Nakşiye Duran#Televizyon Tamircisi
Televizyon tamiri için gittiği evde 4 kişiyi yaraladı... Çekiçli vahşet
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 07:00

Televizyon tamircisi Mehmet G. iş için gittiği evde tartıştığı Hulusi Duran ile eşi Nakşiye Duran, kızı Hatice G. ve 6 yaşındaki torunu Beyza G.’yi çekiçle yaraladı. Olay sonrası kaçmaya çalışan Mehmet G. mahalle sakinleri tarafından yakalandı.

Haberin Devamı

AYDIN Nazilli’de televizyon tamircisi Mehmet G. (46), önceki gün 20.30 sıralarında, kendisini arayıp tamir için çağıran Hulusi Duran’ın (65) 2 katlı evine gitti. Ancak burada bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet G. eline aldığı çekiçle ev sahibi Hulusi Duran’ın başına ve göğsüne, müdahale etmek isteyen eşi Nakşiye Duran (60), kızı Hatice G. (37) ve torunu 6 yaşındaki Beyza G.’yi de yine başlarına vurarak yaraladı.

AİLENİN ÇIĞLIKLARINI MAHALLELİ DUYDU

Gürültü ve çığlıkları duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada, evden kaçmaya çalışan Mehmet G., mahalle sakinleri tarafından yakalandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hulusi Duran’ın kafatası ile kaburgasında kırıklar oluştuğu, eşi Nakşiye Duran’ın ve torunu Beyza G.’nin kafatasında oluşan çatlak nedeniyle beyin kanaması geçirdikleri, Hatice G.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mahalle sakinleri tarafından jandarma ekiplerine teslim edilen Mehmet G. gözaltına alındı.

 

 
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hulusi Duran#Nakşiye Duran#Televizyon Tamircisi

BAKMADAN GEÇME!