Televizyon programında aranıyordu... 19 yıl sonra itiraf geldi: Cesedin yerini biliyorum

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Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.

İTİRAFTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Önal, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Dün olayla ilgili Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önal, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.