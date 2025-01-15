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Televizyon programında aranıyordu... 19 yıl sonra itiraf geldi: Cesedin yerini biliyorum

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#Kayıp#İstanbul#Çanakkale
Televizyon programında aranıyordu... 19 yıl sonra itiraf geldi: Cesedin yerini biliyorum
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2025 15:10

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 2006 yılında kaybolan otel işletmecisi Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini söyleyen Sabri Önal, adliyeye sevk edildi.

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Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde 2006 yılında otel işletmecisi Zekiye Aydın kayboldu. 13 Ocak'ta da İstanbul'da bir televizyon programında Sabri Önal, 19 yıldır kayıp olan Zekiye Aydın'ın cesedinin yerini bildiğini iddia etti.

Televizyon programında aranıyordu... 19 yıl sonra itiraf geldi: Cesedin yerini biliyorum

İTİRAFTAN SONRA GÖZALTINA ALINDI

Bunun üzerine Önal, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gözaltına alındı. Dün olayla ilgili Edirne'nin Keşan ilçesinde keşif yapıldı. Sabri Önal, ekiplere cesedin olduğu bölgeyi gösterdi. Bölgede ceset aranırken, Önal, ifadesi için Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirildi. İşlemlerinin ardından Önal, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

 

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#Kayıp#İstanbul#Çanakkale

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