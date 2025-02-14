Televizyon hâlâ zirvede

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Televizyon İzleme Araştırmaları (TİAK) Anonim Şirketi Genel Müdürü Dursun Güleryüz, TBMM Kadına Şiddeti Araştırma Komisyonu’na yaptığı sunumda televizyon rayting ölçümlerine ilişkin detaylı bilgiler verdi. Güleryüz’ün önceki gün komisyona yaptığı sunum, Meclis tutanaklarında özetle şöyle yer aldı:

‘TELEVİZYON ÖLMEDİ’

“İzleyici ölçümünde dünyadaki raporlarda da farklılaşan bir şey; biz misafir izlemelerini de raporluyoruz. Biliyorsunuz, Türk halkı misafir ağırlamayı seviyor, her zaman televizyon izlerken evde misafirler olabiliyor. Babaanne torununa bakmaya geliyor, uzun süre kalıyor ya da geçici misafirler geliyor. Misafir izlemelerini de raporluyoruz ve gerçekten de bu kararı verdikten sonra televizyon izleme oranlarının arttığını gördük. ‘Televizyon ölüyor’, ‘Artık kimse televizyon seyretmiyor’ gibi birtakım şehir efsaneleri var. Bunların geçerli olmadığını görüyoruz. Hâlen ana mecra televizyon. Hane bazında ortalama dört saate yakın televizyon izlemenin geçerli olduğunu, kişi bazında da bir saat üç dakika gibi bir ortalama izleme süresi olduğunu görüyoruz. Diğer sosyal medya kullanımıyla ilgili ne kadar saat ekrana bakıyoruz vesaire filan gibi onlara baktığımızda da televizyon izleme hâlâ yüksek. Yine, 2024 yılında hanede günlük ortalama televizyon izleme süresinin altı saat yedi dakika, kişi başına da bir saat 37 dakika olduğunu yıl sonu raporlarımızda gördük. İzlemenin en yüksek olduğu ay ocak ayı, ağustos ayı da en düşük olduğu ay. Televizyon izleme sürelerine, beş yaş üstü nüfusun ortalaması üç saat 34 dakikaydı. Kadınların daha çok televizyon izlediğini görüyoruz. 55 yaş üstü daha çok televizyon izliyor, en az izleyen yaş grubu da 12-19 yaş grubu. Çalışmayan nüfus daha çok televizyon izliyor.

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EN ÇOK İZMİR İZLİYOR

İzmir bizim ortalama olarak en çok televizyon izlenen bölgemiz; çünkü biz İstanbul, İzmir, Ankara’yı bölge olarak alıyoruz diğer altı bölgeyle beraber. İzmir en çok izlenen, en az izlenen Doğu, Güneydoğu ve Ankara üç saat 13 dakikayla eşit onlar. Pazar günleri en çok televizyon izlenen gün üç saat 43 dakikayla, perşembe günü de en az izlenen gün, 2024 verileri tabii bu. Prime time dediğimiz 21-24 arası ki dizilerin yayında olduğu saat ağırlıklı olarak en çok televizyon başında olunan saatler.”

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UZAK ŞEHİR ÇOK BEĞENİLDİ

2021 - 2024 yılı program ortalamalarına da değinen Dursun Güleryüz, “Dizilerde Uzak Şehir en çok seyredilen program olmuş, çocuk programlarında Heidi, haber programlarında Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber, eğlence programlarında Survivor, gerçek yaşamlar Esra Erol’da, filmlerde Kutsal Damacana, sporda millî maç Hollanda - Türkiye, kültür programlarda Kim Milyoner Olmak İster, güncel programlarda NOW’da Seçim Analiz, Seçmen Ne Dedi başlıklı program, eğitimde ise Dr. Feridun Konak’la Evlerinize Sağlık izlendi.

İNCİ TANELERİ DE LİSTEDE

2024’ün ilk 20 programında spor karşılaşmaları başta, millî maçlar ve Galatasaray maçı hemen arkasından Uzak Şehir dizisi geliyor ve Bahar, İnci Taneleri, Kızılcık Şerbeti bu ilk 20’ye giren programlar. Dizi bazında 1 Ocak-31 Aralık 2024’te bir yıllık ortalamada birinci Uzak Şehir, diğerleri de onu takip ediyor Kızılcık Şerbeti, Bahar, Gönül Dağı, İnci Taneleri gibi” dedi.