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Telekom Operatörlerinden Ortak Açıklama: Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız

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#Deprem#Telekom#İletişim
Telekom Operatörlerinden Ortak Açıklama: Deprem bölgesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için vatandaşlarımızın yanındayız
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2023 18:17

10 ili etkileyen depremin ardından iletişim sorunun yaşanmaması için Telekom Operatörlerinden ortak bir açıklama geldi. Açıklamada "Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır" denildi.

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Ülkemizi derin üzüntüye boğan Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler sebebiyle enerji hatlarında ve baz istasyonlarında oluşan hasar iletişim süreçlerini etkilemektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında ve enerji hatlarında oluşan hasar nedeniyle dağıtım şirketlerince bölgeye elektrik verilememesi sebebiyle iletişim için gerekli enerji jeneratörler ile sağlanmaktadır.

Üye operatörlerimiz Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone iletişimin sürmesi adına tüm ekipleriyle, AFAD ve ilgili bakanlıklarımızla koordineli bir şekilde deprem bölgesinde saha çalışmalarını sürdürmektedir. Enerji iletimi konusundaki onarım çalışmaları devam ederken, bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarıyla iletişim sağlanmaktadır. Depremden etkilenen ve hasar gören baz istasyonlarının onarımına ise devam edilmektedir.

Depremden etkilenen tüm illerde alınan önlemler ve aksiyonlarla bölgede sabit ve mobil altyapılar üzerinden iletişim sağlanmaya devam edilmektedir. İlave olarak, tüm kullanıcılara ses/data paketleri tanımlanmakta, borçlu hatlar yeniden kullanıma açılmakta, tüm Wi-Fi internet noktaları ve ankesörlü telefonlar ücretsiz kullanılabilmekte, taşınabilir şarj cihazı (powerbank) desteği de bulunmaktadır.
Operatörlerimiz tüm ekipleriyle bölgede yardım koordinasyon sürecine aktif olarak katılım sağlamaktadırlar. Deprem bölgesinde iletişimin sağlıklı şekilde devam edebilmesi için şu önemli hususların tekrar altını çizmek isteriz:

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- Yüksek trafik oluşumunu engellemek için telefonlar sadece acil aramalar için kullanılmalıdır.

- Haberleşmeler kısa mesaj servisi (SMS) ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapılmalıdır.

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#Deprem#Telekom#İletişim

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