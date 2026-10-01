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Telegram'da iğrenç alışveriş: Çocuk istismar görüntülerini alanlar yakalandı

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#Telegram#Sanal Medya#Çocuk İstismarı
Telegramda iğrenç alışveriş: Çocuk istismar görüntülerini alanlar yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 11:24

Sanal medyadaki skandal gün yüzüne çıktı. İstanbul'da müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturmada Telegram üzerinden çocuk istismarına ilişkin fotoğraf ve videoları para karşılığında S.K isimli şüpheliden aldığı belirlenen 10 şüpheliden 8’i gözaltına alındı.

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.

Çalışmalarda, Telegram isimli sanal medya platformunda S.K. isimli şüphelinin çocuk istismarı ve müstehcenlik içerikli fotoğraf ve videoları para karşılığında sattığı tespit edildi. Para transferlerinin ise S.K. adına kayıtlı banka hesabına yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında şüpheli S.K., 21 Nisan’da sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

10 ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

S.K.’nın hesabına para gönderdiği belirlenen şüpheliler hakkında arama ve el koyma kararları alındı. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Yapılan incelemelerde, S.K.’nın hesabına para gönderen 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelilere yönelik 30 Eylül’de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, gözaltındaki 8 şüpheli bugün tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.  

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#Telegram#Sanal Medya#Çocuk İstismarı

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