Telegram üzerinden çevrimiçi satıyorlardı: İstanbul merkezli operasyonla yakalandılar

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Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul C.Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Üç ay boyunca yapılan teknik takipler neticesinde bu sabah itibariyle İstanbul’da 17 ilçede 49 şüpheli, Sakarya’da 1 şüpheli olmak üzere toplam (50)* şüpheliye Yönelik operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı, 7 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

Operasyonlarda *(60) gr Esrar, - (10) gr Kokain, - (25) Adet Sentetik Hap, - (26.000)Euro, (1.1150) Lira - (2) Adet Tabanca, - (9) Adet Fişek, - (2) Adet Şarjör* ele geçirildi.