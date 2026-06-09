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Telegram üzerinden çevrimiçi satıyorlardı: İstanbul merkezli operasyonla yakalandılar

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#İstanbul#Telegram#Uyuşturucu
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Haziran 09, 2026 09:56

İstanbul merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda narkotik operasyonlarında 43 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerin başta Telegram olmak üzere sosyal medya platformlarında çevrimiçin uyuşturucu sattıkları tespit edildi.

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Telegram operasyonu İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve İstanbul MİT Bölge Başkanlığı ekiplerinin, İstanbul C.Başsavcılığı koordinesinde Telegram başta olmak üzere çeşitli  sosyal medya programları üzerinden çevrimiçi uyuşturucu ve uyarıcı madde satan şüphelilere yönelik operasyon yapıldı. Üç ay boyunca yapılan teknik takipler neticesinde bu sabah itibariyle İstanbul’da 17 ilçede 49 şüpheli, Sakarya’da 1 şüpheli  olmak üzere toplam (50)* şüpheliye   Yönelik operasyonlarda 43 şüpheli yakalandı, 7 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor. 

Operasyonlarda *(60) gr Esrar, - (10) gr Kokain, - (25) Adet Sentetik Hap, - (26.000)Euro, (1.1150) Lira - (2) Adet Tabanca, - (9) Adet Fişek, - (2) Adet Şarjör* ele geçirildi.

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#İstanbul#Telegram#Uyuşturucu

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