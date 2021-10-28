Telefonunu yanlışlıkla sessize aldı, ekipleri harekete geçirdi! Karşısında polisleri görünce şoke oldu

Olay, dün akşam saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. Bir apartmanın 4’üncü katında yalnız yaşayan Sündüs Ağzıaçık’tan uzun süre haber alamayan yurt dışındaki tanıdıkları, komşularını arayarak, yardım istedi. Ağzıaçık'ın telefonunu defalarca arayan ve kapısını çalan komşuları, sonuç alamayınca polise haber verdi. İhbar üzerine apartmana sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekibi polisle birlikte merdivenle kadının oturduğu 4’üncü kata çıkıp, balkondan içeriye girdi. Yatağında uyuyan Sündüs Ağzıaçık, polis ve itfaiye ekiplerini karşısında görünce hem korktu hem de büyük şaşkınlık yaşadığını belirtti.
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