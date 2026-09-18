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Telefonunu kapatınca polis peşine düştü: 66 yaşındaki kadın Yunanistan sınırında yakalandı

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#Edirne#Keşan#Cinayet
Telefonunu kapatınca polis peşine düştü: 66 yaşındaki kadın Yunanistan sınırında yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2026 15:09

Edirne'nin Keşan ilçesinde 86 yaşındaki Mehmet Emin Keskindir'in ölümüne ilişkin soruşturma başlatan polis, otopsi raporunda eşi M.K'nın vücudunda darp izlerine rastlanması üzerine kadını takibe aldı. M.K.'nın telefonunu kapatması üzerine harekete geçen polis, Keskindir'in eşini Yunanistan sınırında bulunan köyde yakalayarak gözaltına aldı.

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Keşan ilçesinde yaşayan emekli Mehmet Emin Keskindir, 21 Ağustos akşamı Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi’ndeki evinde yatağının yanında ölü bulundu.

Telefonunu kapatınca polis peşine düştü: 66 yaşındaki kadın Yunanistan sınırında yakalandı

Polis, yaptığı incelemede ölümü şüpheli bularak, Keskindir'in eşi M.K.'nin ifadesine başvurdu. M.K.'nin çelişkili beyanlarda bulunması ve otopside eşinin vücudunda darp izlerine rastlanılması üzerine Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayı 'Eşe karşı kasten öldürme' olarak değerlendirdi.

Telefonunu kapatınca polis peşine düştü: 66 yaşındaki kadın Yunanistan sınırında yakalandı

TELEFONU KAPATINCA TAKİBE ALINDI

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Teknik takip ve izleme uygulanan M.K., önceki gün cep telefonunu kapattı. Polisin kaçma şüphesi üzerine takibe aldığı M.K., İpsala ilçesinin Yunanistan sınırında bulunan Yenikarpuzlu köyünde yakalanarak gözaltına alındı.

Telefonunu kapatınca polis peşine düştü: 66 yaşındaki kadın Yunanistan sınırında yakalandı

Edirne Sultan 1'inci Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen M.K., soruşturmanın yürütüleceği Keşan'a götürüldü.

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#Edirne#Keşan#Cinayet

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