Telefonu elinden düşürmeyenler dikkat! Serçe parmağınız sinyal veriyor olabilir...

Son zamanlarda sosyal medyada şekli bozuk serçe parmağını paylaşan kişiler görmeye başlamış olabilirsiniz. Akıllı telefon parmağı diye sosyal medyadan paylaşılan bu fotoğraflar aslında pek de şaşırtıcı değil. Çünkü çoğumuz günün büyük bir kısmını elimizde telefonlarımızla geçiriyoruz. Uzun süreli kullanımlarda serçe parmaklarında belirgin bir çöküklük olduğunu fark edenlerin yanı sıra şekil bozukluğu ile kalmayıp ilerleyen süreçte ağrı ve şişlik sorunuyla karşı karşıya kalanlar da var.

Akıllı telefon kullananların genellikle serçe parmaklarında değişiklikler gözlemlenirken, daha küçük bir telefon veya dokunmatik ekran yerine tuşlu telefonlar kullananlarda ise aynı semptomlar başparmakta görülüyor.

Akıllı telefon parmağı üzerine yapılmış çok sayıda bilimsel çalışma yok. Bu nedenle yaygınlığı ve nedenleri belirsiz. Ancak, özellikle tek elle tutulduğunda, telefonun ağırlığı serçe parmağının üzerine bindiği için normalde eğilmediği bir yönde hareket için zorlandığından parmağın deforme olması gayet olağan bir durum gibi görünüyor.

The Washington Post’ta yer alan habere göre bir rehabilitasyon uzmanı olan Dr. Renee Enriquez, Healthline'a verdiği demeçte, genç ve yetişkin hastaların akıllı telefonlarından kaynaklanan yaralanma riskinin farkında olmadıklarını söylüyor.

El terapisti olan James Riley de Healthline’a verdiği demeçte özçekim esnasında kolu mümkün olduğunca uzatmak gerektiğini ve bu hareketin dirseğin kilitlenmesine ve ön kol kaslarının zorlanmasına neden olacağını belirtiyor. Riley bu durumu bir örnekle açıklıyor:

“Bir kutuyu nasıl taşıdığınızı düşünün. O kutuyu avuç içleriniz yukarı bakacak şekilde göğsünüze yakın tutarsınız. Kutuyu vücudunuzdan uzakta, hatta göğsünüzden sekiz santim uzakta taşırsanız, o kutunun ne kadar ağır olacağını ve sırtınıza ne kadar yük bindireceğini bir düşünün. Telefonlar çok ağır değil ama onlar da bu pozisyonda tendonlarınız ve kaslarınız üzerinde stres yaratabilir” diyor.

