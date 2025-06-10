Telefonundaki videodan yakayı ele verdi

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Konuyla ilgili çalışma başlatan polisler, işyerinin Teşvikiye Mahallesi’nde, kurşunlama olayının 11 Mayıs Pazar günü olduğunu tespit etti. İşyerini kontrol eden ekipler, 4 adet kurşun izi olduğunu belirledi. Yurtdışında olan işyeri sahibi B.Ü.’ye ulaşan ekipler olayı haber verdi. İşyeri sahibi B.Ü. bir arkadaşının kendisine işyerinin kurşunlanma videosunu attığını, bunun üzerine arkadaşını arayıp ne olduğunu sorduğunu söyledi. Arkadaşının ise videonun tanımadığı bir numaradan geldiğini söylediği öğrenildi. B.Ü., korktuğu için videoyu sildiğini belirtti.

Öte yandan adliyeye sevk edilen M.B.’nin 14 suç kaydının olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.