Telefonuna gelen mesajdan sonra 270 bin lirasÄ±ndan oldu... 'YasaklÄ± sitelere girmiÅŸim'

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Ã‡orlu sakini metal iÅŸÃ§isi Turgut PektaÅŸ (50), telefonla kendisini arayan bir ÅŸahÄ±s tarafÄ±ndan 270 bin lira parasÄ± dolandÄ±rÄ±ldÄ±. MaÄŸdur olduÄŸunu ifade eden PektaÅŸ, dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± ve onlara kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± parasÄ±na kavuÅŸmayÄ± arzu ediyor.

"YASAKLI SÄ°TELERE GÄ°RMÄ°ÅžÄ°M"

Korku ve telaÅŸa kapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten 3 Ã§ocuk babasÄ± Turgut PektaÅŸ, "Telefonuma bir mesaj geldi. Mesajda, â€˜tÃ¼m uyarÄ±lara raÄŸmen dosyanÄ±zÄ± kapatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in 4 bin 120 lira ve 36 bin lira tazminat davasÄ± aÃ§Ä±lacakâ€™ dendi. YazÄ±yÄ± okuyunca korktum ve mesajÄ±n sonunda yer alan irtibat numarasÄ±nÄ± aradÄ±m. Telefonla arayÄ±p dedim, benim ne borcum var? O da, â€˜Beyefendi +18 yasaklÄ± sitelere girmiÅŸsiniz ve 8 tane dosyanÄ±z gÃ¶zÃ¼kÃ¼yorâ€™ diyerek bu sÃ¶zlerle kandÄ±rdÄ±. Korktum, telaÅŸa kapÄ±ldÄ±m, tanÄ±dÄ±k avukat da vardÄ±, sormak aklÄ±ma gelmedi" ifadelerini kullandÄ±.

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"YAKALANMALARINI 4 GÃ–ZLE BEKLÄ°YORUM"

Telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n bir an Ã¶nce yakalanacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ncesinde olduÄŸunu ifade eden PektaÅŸ, "Olaydan dolayÄ± Ã¼zgÃ¼nÃ¼m, ihtiyaÃ§ kredisi olarak Ã§ektiÄŸim paralarÄ± telefon dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±na kaptÄ±rdÄ±m. Ben ilk baÅŸta kirada kaldÄ±ÄŸÄ±m evin sahibinin bana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± zannetmiÅŸtim meÄŸerse dolandÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n eline dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸÃ¼m, uyanamadÄ±k. Ben maÄŸdur oldum, baÅŸkalarÄ± olmasÄ±n. SavcÄ±ya gittim, gerekli mÃ¼racaatta bulundum. Devletime gÃ¼veniyorum. Bu ÅŸahÄ±slarÄ±n yakalanmalarÄ±nÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekliyorum. Kredi Ã§ekip de bu paralarÄ± dolandÄ±rÄ±cÄ±lara kaptÄ±rdÄ±m" dedi.