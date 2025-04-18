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Telefonun ucundaki ‘tanıdık’ tuzak... Sesini benzeterek dolandırdı

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#Telefon Dolandırıcılığı#İstanbul#Fatih
Telefonun ucundaki ‘tanıdık’ tuzak... Sesini benzeterek dolandırdı
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2025 07:00

84 yaşındaki N.T., ev telefonunu arayan bir kişinin sesini oğluna benzetince altınlarını kaptırdı. “Acil para lazım” yalanına inanan yaşlı kadın, yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını kapıya gelen kişiye verdi.

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İSTANBUL Fatih’te 2 Nisan günü N.T. (84) isimli yaşlı kadın ev telefonundan arandı. Telefonda konuşan kişi, “Anne acil paraya ihtiyacım var, bir arkadaşımı evine gönderiyorum, ne varsa ona teslim et” diyerek yaşlı kadını ikna etti. Kendisini oğlunun arkadaşı olarak tanıtan şüpheli, aynı gün 12.30 sıralarında kadının evine gitti. Evde bulunan altınları ve parayı alarak ortadan kayboldu.

Telefonun ucundaki ‘tanıdık’ tuzak... Sesini benzeterek dolandırdı

SUÇ DOSYALARI KABARIK

Daha sonra oğluyla iletişime geçen yaşlı kadın, dolandırıldığını anladı ve şikâyetçi oldu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişinin Kırgızistan uyruklu Dilerbek M. (29) olduğu belirlendi. Şüphelinin 3 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunduğu ve bir dosyadan da arandığı ortaya çıktı. Dilerbek M.’ye yardım ettiği tespit edilen Mustafa D. (46) ise dolandırıcılıktan toplam 45, diğer suçlardan ise 7 kaydı bulunduğu anlaşıldı. Dilerbek M. ve Mustafa D., 3 Nisan’da Pendik ve Ümraniye’de düzenlenen operasyonlarla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, 4 Nisan’da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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#Telefon Dolandırıcılığı#İstanbul#Fatih

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