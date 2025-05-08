Telefonumun şifresi ‘1453’

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Törende konuşan Prof. Dr. Sancar, üniversiteye, öğretim üyelerine ve kendisine bu unvanı layık gören herkese teşekkür ettiğini söyledi. Konuşmasında Fatih Sultan Mehmet’in önemini vurgulayan Sancar, bu nedenle

üniversiteden fahri doktora verilmesi teklifi geldiğinde hiç düşünmeden ‘evet’ dediğini,

50’ye yakın üniversiteden fahri doktora teklifi almasına rağmen çoğunu kabul etmediğini anlatarak şöyle devam etti;

“FATİH BİLİME ÇOK ÖNEM VERİYORDU”

“Fatih Sultan Mehmet benim için çok anlam ifade ediyor. Telefonumu açmak için girdiğim şifre 1453. Osman Gazi, Osmanlı Devleti’ni kurdu, Fatih Sultan Mehmet bir cihan imparatorluğu yaptı. Fatih, gururumuzdur, yol gösterenimizdir, bizim için bir ışıktır. Fetihler zamanı geçti, büyük bir Türk dünyası olarak birleşirsek fethe lüzum yok. Fatih, bilime çok önem veriyordu. Bu medreseyi, üniversiteyi kurması da onun eğitime ne kadar önem verdiğinin bir timsalidir.” FSM Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek ise şöyle konuştu; “Sancar Hocamızın hayatı, bilimsel bilgiyle ahlaki sorumluluğun birleştiği, sabır ve sebatla örülmüş bir başarı hikayesidir. Onun öyküsü bize gösteriyor ki, büyük başarılara giden yol ne rastlantılardan geçer ne de yalnızca zekaya dayanır.”