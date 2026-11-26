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MİKROPLASTİKLERLE ilgili yapılan çalışmalar gittikçe korkutucu bir hale geldi. Kan beyin bariyeri insan beynini koruyan çok güçlü bir bariyer. Hatta bu bariyerin gücü nedeniyle beyindeki birçok hastalık iyileştirilemiyor. Nedeni ise birçok ilacın bu bariyeri aşıp beyne ulaşamıyor olması. Ancak yıllar içerisinde binlerce nanoplastik, küçük boyutu sayesinde beyne ulaşarak birikebiliyor. Bu da uzun vadede birçok hastalığa zemin hazırlıyor. Çünkü plastiklerin yarattığı etki hormonların yarattığı etkiye benziyor. Bu da vücudun normal çalışma mekanizmasının dışında bir etki yapıyor.

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‘GÖBEK KORDONUNDA NANOPLASTİK VAR’

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız, Fonksiyonel Tıp Kongresi’nde Hürriyet’e özel açıklamalarda bulundu. Göbek kordonunda nanoplastik bulunduğunu söyleyen Dilara Tekden Kırgız, “Gebelerde yapılmış ciddi çalışmalar var. Özellikle perinatoloji uzmanlarının yaptığı çalışmalarda mikro ve nanoplastikler göbek kordonunda saptanmış. Bunlar saptandıktan sonra tekrar yeni çalışmalar yapıldı ve çocuklarda organ gelişim dönemlerinde ciddi sorunlara sebebiyet verebildiği gösterilmiş. İkinci planda da hücrelerimizin içindeki enerji santralları olan mitokondriyallerde bile nanoplastiklerin sirayet ettiği ve ilerleyen süreçlerde metabolik hastalıklar çıktığı görülmüş. Gebelikte erken doğum tehlikesini, düşük tehlikesini arttırabiliyor. Özellikle hamileler ilk 12 hafta içerisinde nanoplastiklere maruz kaldıysa hem erken doğumu tetikliyor hem düşükle sonuçlanıyor hem de sonrasında kronik hastalıklara yatkın bir çocuk dünyaya gelebiliyor. İlk 12 hafta hamilelikte bizim en önem verdiğimiz süreç” dedi.

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Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız, sözlerine şöyle devam etti: “Mikroplastikler kanda dolaştığı için kan beyin bariyerini geçmesi birazcık daha zor ama nanoplastikler ile ilgili çalışmalara devam ediliyor. Erkeklerde, testisin içinde kan testis bariyeri dediğimiz bir bariyer var.

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‘CEPTE TAŞINAN TELEFON ÜREME ORGANINI ETKİLİYOR’

Geçen yıl yayınlanan bir çalışmaya göre, nanoplastikler kan testis bariyerini geçip sperm üretim mekanizmalarının içine kadar girebiliyor. İşte asıl tehlike burada başlıyor. Çünkü alt nesle gönderilecek olan o genlerin içerisine kadar sirayet edebiliyor. Son dönemde 5G ve internet ağlarıyla ilgili yapılan bir çalışmaya göre özellikle 2050 yılında sağlıklı spermi bulunan erkek sayısı çok düşecek. Çünkü erkekler cep telefonlarını pantolon cebinde taşıyor ve bu da direkt üreme organlarını etkileyebiliyor.

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Mesela hastalarıma ‘Yatak odasına telefonunuzu götürmeyin’ diyorum. Götürmeniz gerekiyorsa da lütfen yatağınızın başucunda olmasın. Uyumadan önce de evde Wi-Fi, 5G’yi, konum bildirisini, bluetooth’u kapatmak gerekiyor. Şöyle düşünün, uykuda 8 saat geçiriyoruz ve 8 saat boyunca buna maruz kaldığımızda tüm beden de hücre sağlığımız da bundan etkileniyor.”

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Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız, Hürriyet muhabiri Buse Özel’e konuştu.