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Telefonla NATO diplomasisi

#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg
Telefonla NATO diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana programı öncesinde NATO Genel Sekreteri ile İsveç ve Finlandiya’nın liderleriyle görüştü. Görüşmelerde iki ülkenin NATO’ya başvuruları ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’daki “Bir Gençlik Şöleni” öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la telefonda görüştü. Görüşmelerde ülkelerin NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı. Erdoğan iki liderden de teröristlere verdikleri desteği geri çekmelerini istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de görüşen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.

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#NATO#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Jens Stoltenberg

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