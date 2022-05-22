Telefonla NATO diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adana’daki “Bir Gençlik Şöleni” öncesinde Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson’la telefonda görüştü. Görüşmelerde ülkelerin NATO’ya üyelik başvuruları ele alındı. Erdoğan iki liderden de teröristlere verdikleri desteği geri çekmelerini istedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le de görüşen Erdoğan, İsveç ve Finlandiya’nın terörizmle mücadele başta olmak üzere temel meselelerde Türkiye ile dayanışma içinde olacaklarını açıkça göstermedikleri sürece, bu ülkelerin NATO üyeliklerine müspet yaklaşmayacaklarını dile getirdi. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ise Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi gerektiğini ifade etti.